إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.2 مليون حالة
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز 51.2 مليون حالة، مساء يوم الثلاثاء حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 51 مليونا و248 ألفا و 481 حالة.
كما تسبب الفيروس حتى الآن في وفاة مليون و 268 ألفا و 452 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
المصدر: (د ب أ)
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