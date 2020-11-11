بايدن : الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين

وأضاف بايدن، فى تصريحات له فى بمؤتمر صحفى حسب "سكاى نيوز"، أن الشعب الأمريكى متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة، لافتًا إلى أن الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين.

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