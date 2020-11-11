في أول اتصال هاتفى بينهما.. بايدن يناقش مكافحة كورونا مع الرئيس الفرنسى

وبحسب "فرانس 24"، فى أول اتصال هاتفى بينهما، ناقش بايدن وماكرون التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء فيروس كورونا و"خطر التبدل المناخى" إضافة إلى "الأمن والتنمية فى إفريقيا"، وفق بيان أصدره فريق الرئيس المنتخب.
وكانت قد أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون سيتحدث بعد ظهر الثلاثاء للمرة الأولى إلى جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، استهل مشاوراته مع القادة الأجانب أمس الإثنين، عبر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.
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