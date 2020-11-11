الشيخة مى.. مرشحة البحرين لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.. من هي؟؟

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO).

وتشغل الشيخة مي منصب، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وسبق أن منحتها المنظمة الأممية عام 2017 لقب "سفير خاص للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

يأتي فتح باب الترشيح لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية في وقت يمر فيه القطاع السياحي بصعوبات خلّفتها أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي ترك آثارًا جسيمة على صناعة الطيران.

واضطلعت المرشحة البحرينية خلال سنوات بقيادة العمل الثقافي في المملكة، من خلال عدة مشاريع للاستثمار في البنية التحتية الثقافية وجعلها رافدًا لصناعة السياحة الثقافية.

واستطاعت البحرين الحصول على اعترافات دولية وجوائز وألقاب عدة ساهمت في وضع اسم المملكة على خارطة المراكز الثقافية والسياحية العالمية، بحسب المصدر ذاته.

وأواخر سبتمبر 2017 وافقت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية على قرار المجلس التنفيذي للمنظمة باختيار الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي، لتولي منصب الأمين العام للمنظمة (2018-2021)، خلفا للأردني طالب الرفاعي الذي شغل المنصب لدورتين متتاليتين.

تأسست منظمة السياحة العالمية (مقرها مدريد) عام 1974 ‏وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم.