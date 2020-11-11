واجب التنفيذ في شهر فبراير.. طلب عاجل من ترامب للوكالات الفيدرالية

طالب البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية، بتنفيذ خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب لشهر فبراير المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأوضحت مصادر للصحيفة اليوم الثلاثاء، أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أصدر تعليماته للوكالات الفيدرالية، بمواصلة إعداد مقترح ميزانية الإدارة للسنة المالية المقبلة.
وأكدت المصادر أن هذه التعليمات أثارت انزعاج العديد من الموظفين في البيت الأبيض، نظرا لإعلان انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أنه من المتوقع أن تقدم إدارة بايدن القادمة خطة ميزانيتها إلى الكونغرس في أوائل العام المقبل.
ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الولاية الرئاسية الحالية تنتهي ظهر يوم 20 يناير.
وقد تمكن جو بايدن من الفوز بعدد كاف من الولايات بما يضمن له أكثر مما يحتاجه من أصوات المجمع الانتخابي، وهي 270 صوتا، لذا يحق له تولي الرئاسة للسنوات الأربع القادمة.
وفي المقابل يمتلك دونالد ترامب الإمكانيات القانونية والشرعية التي يحق له استخدامها للطعن في نتيجة التصويت، غير أنه ما لم تحدث تحولات دراماتيكية داخل المحاكم في المستقبل القريب ولم يُثبت ادعاءاته بحدوث مخالفات في الانتخابات، فإن يوم 20 يناير هو موعد تولي الرئيس الجديد المنصب، والذي يجب فيه على ترامب أن يترك المنصب.
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