إصابات كورونا في تركيا تلامس الـ 400 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة و2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أواخر أبريل الماضي.

وقالت الصحة التركية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا ارتفع إلى 399,360 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11,059 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التركية أن عدد الحالات الحرجة بلغ 3001، بينما تعافى من الفيروس 2215 مصابا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 342 ألفا و501 شخص.