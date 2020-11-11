300 ألف قتيل في أوروبا.. والسبب فيروس كورونا

وفقًا لتقارير صحفية دولية، فقد أكثر من 300 ألف شخص حياتهم في أوروبا بسبب مرض كوفيد-19.

ويمثل إجمالي الوفيات بأوروبا نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم والبالغ عددها 1.2 مليون.

أظهر إحصاء أعدته "رويترز"، أن أكثر من 51.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الوفيات بــــ238427 ألف، أما الإصابات فبلغت 10139780 مليون.

جاء بعد أمريكا الهند التي وصلت الوفيات بها إلى 127059، أما الإصابات 8591730 ملايين.

وفي المركز الثالث عالميًا جاءت البرازيل والتي سجلت وفيات بنحو 162628، أما الإصابات5675032 .

وحلت روسيا في المركز الرابع بعدد وفيات وصل إلى 31161، أما الإصابات 1817109 .

وارتفعت حالات الإصابة والوفاة في فرنسا خلال الآونة الأخيرة لتصبح خامسة العالم، بعدد وفيات وصل إلى 40987، أما الإصابات فبلغت 1807479.