الجيش اللبناني: مسيّرة إسرائيلية خرقت أجواءنا

دوت الخليج :- أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن طائرة من دون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرقت أجواء البلاد.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، أن "طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت اليوم الأجواء اللبنانية عند الساعة 11:12 (بالتوقيت المحلي)".

وأوضح البيان أن الاختراق وقع "مقابل بلدة رميش (أقصى الجنوب اللبناني في قضاء بنت جبيل) لمدة 5 دقائق، ومن ثم غادرت الأجواء في اتجاه الأراضي المحتلة".

وأكد الجيش أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" ، وفق "عربي21 " .

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الجيش اللبناني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، بعد تجاوزها بنحو 200 متر، الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة في 2007، بين الجانبين.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود؛ جراء تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، ما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة الجانبين لـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتنتشر قوات تابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في جنوبي لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن، ومراقبة وقف الأعمال العدائية في المنطقة، والعمل على تنفيذ القرار 1701، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.