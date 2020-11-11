64ر25 % نسبة الاقتراع في الاردن لغاية الساعة 5:45

دوت الخليج :- بلغت نسبة الاقتراع في المملكة 64ر25 بالمئة حتى الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ارقام الهيئة المستقلة للانتخاب، بواقع مليون و189641 مقترعا ومقترعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن نسبة التصويت عند نفس مستوى الانتخابات النيابية السابقة، وذلك قبل اكثر من ساعة قبل اغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأوضح، أن آخر ساعتين من الاقتراع تشهد عادة كثافة في التصويت، لافتا إلى ان احتدام المنافسة قد تدفع البعض لشراء الاصوات، مؤكدا ان الهيئة تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة حيث احالت اليوم 5 قضايا للادعاء العام.

واكد استمرار عملية الانتخابات بكل سهولة ويسر دون مشاكل تذكر، رغم بعض الملاحظات التي جرى لتعامل معها جميعاً. ولفت إلى أن قرار تمديد فترة الاقتراع يعتمد على وجود كثافة في الإقبال على التصويت في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية.

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