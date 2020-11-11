بومبيو يشعل صراع بايدن وترامب.. فيديو يحكي كل شيء

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستشهد انتقالا سلسا إلى فترة ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أحدث تصريحات تشعل الصراع المستعر بين تأكيد وسائل الإعلام لفوز جو بايدن بالانتخابات وعدم اعتراف ترامب بالهزيمة.
وشدد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، على أن الانتخابات لم تحسم بعد، مضيفا أن العالم يدرك أن الأمر يتطلب عملية قانونية تستغرق وقتا.
وقال: "سيكون هناك انتقال سلس إلى فترة ثانية لإدارة ترامب. نحن جاهزون لذلك، والعالم يراقب ما يحدث. سنعُد كل الأصوات، وعند اكتمال العملية، سيكون هناك فائز".
وتابع: "بصفتي وزيرا للخارجية، أتلقى مكالمات من جميع أنحاء العالم، كلهم يتابعون انتخاباتنا، ويفهمون أن لدينا عملية قانونية، وأن الموضوع يحتاج مزيدا من الوقت".
وأضاف "لقد تطلب الحسم في انتخابات عام 2000 37 يومًا، وانتهت تلك الانتخابات بعملية انتقالية ناجحة في ذلك الوقت".
وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، نتيجة عدم اعتراف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن.
وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.
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