بعد فوز جو بايدن.. الأمير خالد بن سلمان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

أعلن الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي لإيران؛ وذلك بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر "استقبلت اليوم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز وبحثنا التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة بلدينا الاستراتيجية".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إمدادات إيرانية غير شرعية.
وغرَّد "بومبيو" عبر حسابه على "تويتر": "اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء بشبكة إمدادات إيرانية غير شرعية"، مضيفا "سنظل ملتزمين بشدة لمجابهة أي نشاط يهدد أمننا القومي".
واستطرد: "رسالتنا واضحة: إذا كنت تتعامل مع تجار السلاح الإيرانيين؛ فإنك تخاطر بفرض عقوبات أمريكية".
وبحسب وكالة "رويترز"، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 شركات و4 أشخاص إيرانيين، في أحدث خطوة لإدارة ترامب لزيادة الضغط على طهران.
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