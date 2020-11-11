دوت أصوات الرعد بشدة، وظهرت موجات من البرق أضاءت سماء الكويت، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء منذ مساء الثلاثاء. ومن جهتها، طالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، المواطنين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى إبلاغ غرفة العمليات؛ حال حدوث أي طارىء نتيجة الطقس السيئ. وسبق أن توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد توقعت أن يكون الطقس غير مستقر في الكويت خلال الفترة من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الخميس المقبل، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، خاصة في البحر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار رعدية غزيرة وبرق في سماء الكويت.. والداخلية توجه تحذيرًا للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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