وزيرا الدفاع الموريتاني والمالي يبحثان ملف مكافحة الإرهاب في باماكو

بحث وزير الدفاع المالي اللواء صاديو كمرا ونظيره الموريتاني الفريق حنانه ولد سيدي، في العاصمة المالية باماكو، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وملف مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير الموريتاني - وفق بيان صادر عن الجيش المالي- "ناقشنا جميع القضايا ذات الاهتمام، بما في ذلك مكافحة انعدام الأمن ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع وغيرها من القضايا ذات الصلة"

وأكد أن التعاون العسكري بين مالي وموريتانيا لم يتوقف أبدًا وسيستمر دائمًا.