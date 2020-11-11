مجلس الوزراء السوداني ناعيًا عريقات: وهب حياته كلها لقضية شعبه

نعى مجلس الوزراء السوداني، الدكتور صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي وافته المنية، الثلاثاء.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن عريقات وهب حياته كلها لقضية شعبه وما يراهُ حقًّا، وظلً وفيًا ومخلصًا لمبادئ النضال الفلسطيني، وحين حانت فرصة العودة للداخل لَزِم الأراضي الفلسطينية وعمل من داخلها إلى جانب القائد الراحل ياسر عرفات ثم الرئيس أبو مازن.
وتقدم مجلس الوزراء السوداني، بخالص التعازي للقيادة الفلسطينية في رحيل عريقات ولأسرته وزملاء نضاله.
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