وزير الخارجية السعودي: التنسيق مع العراق بشأن إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لاستقرار الأسواق

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي أن التنسيق السعودي العراقي في مجال إمدادات الطاقة، يعد ضرورة ملحة في سبيل استقرار الأسواق النفطية بما يخدم ويحافظ على العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الوزير السعودي أن المباحثات التي جرت بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى مستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والنقلات النوعية التي تتم من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يعمل من خلاله الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون المشترك، لافتا إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تصب في تعميق مجالات التعاون بافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، بالإضافة إلى تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبًا، والسعي إلى بدء تطوير بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهاء من تشكيل وانعقاد مجلس الأعمال المشتركة.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الاجتماعات بين الجانبين كانت مثمرة ولها نتائج إيجابية وسوف يلتمس المواطن السعودي والعراقي ثمرتها قريبًا.

وأضاف أنه جرى التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية ومختلف مفاصل القضايا الاقتصادية خاصة قضية الطاقة وقضية الكهرباء وقضية النفط، بالإضافة إلى قضايا تجارية وفتح المنفذ الحدودي في عرعر بين البلدين.