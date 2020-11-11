أفادت قناة "الغد" بوقوع انفجار قرب مسجد، في مدينة الباب، شمال سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لانفجار عبوة ناسفة بسيارة، قرب مسجد في مدينة الباب بسوريا.
وذكرت القناة، أن المسجد يقع وسط أحياء سكنية؛ ما أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية كبيرة، لكنها لم تكشف طبيعة الأضرار.
وأوضحت أن الانفجار وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة في سيارة عسكرية (فان)؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.
وأضافت أن مدينة الباب يتواجد بها فصائل عسكرية موالية لأنقرة، مشيرة إلى وجود وحدات من الجيش التركي في تلك المنطقة.
وتظهر مقاطع فيديو، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تلتهم إحدى السيارات، بينما يُشاهد سيارات إسعاف وتجمع في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار قرب مسجد في شمال سوريا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.