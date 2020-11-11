انفجار قرب مسجد في شمال سوريا.. فيديو

أفادت قناة "الغد" بوقوع انفجار قرب مسجد، في مدينة الباب، شمال سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لانفجار عبوة ناسفة بسيارة، قرب مسجد في مدينة الباب بسوريا.

وذكرت القناة، أن المسجد يقع وسط أحياء سكنية؛ ما أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية كبيرة، لكنها لم تكشف طبيعة الأضرار.

وأوضحت أن الانفجار وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة في سيارة عسكرية (فان)؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت أن مدينة الباب يتواجد بها فصائل عسكرية موالية لأنقرة، مشيرة إلى وجود وحدات من الجيش التركي في تلك المنطقة.