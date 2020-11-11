بعد فان دايك وفابينيو.. ليفربول يتلقى ضربة موجعة جديدة

أكد تقرير صحفي إنجليزي، الثلاثاء، غياب المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد عن فريقه ليفربول حتى ديسمبر المقبل، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة مانشستر سيتي.
وتعرض الظهير الأيمن أرنولد (22 عاما) لإصابة خلال مباراته أمام مانشستر سيتي (1-1)، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، ولم يستطع إكمال المواجهة، وخرج من الملعب ودخل بدلا منه زميله جيمس ميلنر.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرنولد سيغيب عن مباريات ليفربول أمام ليستر سيتي وأتالانتا وبرايتون بشكل مؤكد.
وأضافت الصحيفة، أنه في حالة عدم عودة أرنولد مع بداية ديسمبر، فمن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباريات أياكس الهولندي، وولفرهامبتون، وميتيلاند الدنماركي.
ويعتبر ترينت ألكسندر-أرنولد واحدا من أهم أعمدة وعناصر قوة "الريدز"، وإصابته ستشكل صداعا حقيقيا لمدربه الألماني يورغن كلوب، تلقى ضربة موجعة من قبل بإصابة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وتلاها إصابة بديله البرازيلي فابينيو.
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