ترامب عبر تويتر: سأكشف فساد الانتخابات الرئاسية الليلة

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وغرد عبر حسابه على تويتر: "سيتم الكشف عن فساد الاقتراع الليلة فى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع شون هانيتى على قناة فوكس نيوز".
وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، قالت إنه لا يوجد حتى الآن أدلة تعزز اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوجود تزوير على نطاق واسع.
ويرفض دونالد ترامب، التنازل عن الانتخابات، قائلاً إنه كان سيفوز لولا الأصوات "غير القانونية" التى تم فرزها، وأضافت الوكالة أن ترامب وحملته لم يقدمان حتى أى دليل محدد على تزوير الناخبين لدعم مزاعمهم.
و رفع ترامب دعوى قضائية على مراقبى الحملة الانتخابية، بزعم منعهم من مشاهدة فرز الأصوات فى ولاية بنسلفانيا، كما تحدى وزير خارجية الولاية الذى أصدر تعليماته للمقاطعات بأن الناخبين الذين رُفضت أصواتهم الغيابية يمكنهم الإدلاء بأصواتهم المؤقتة.
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