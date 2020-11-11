أكبر حصيلة يومية.. 200 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأكثر من 200 ألف حالة جديدة.
وتعد تلك الزيادة؛ حصيلة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة فقط.
وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.
وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.
وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حد لجائحة كورونا".
وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".
وأعلنت شركة فايزر الألمانية، يوم الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمال في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.
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