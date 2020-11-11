كومان يتغزل في ميسي.. و"طلب محدد" من غريزمان

أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة أن النادي الكتالوني دائما الأفضل في تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفًا أن تألق أنطوان غريزمان يعتمد عليه في الأساس.

وتحدث كومان عن حالة ميسي، خلال مقابلة مع الصحف الكتالونية، قائلاً: "عندما وصلت، أخبروني بأن ميسي حزين، وتحدثنا في منزله، وشرح لي أسبابه وكنت صادقًا معه، وأخبرته بأنني أستطيع تغيير فقط أمور الكرة مثل طريقة اللعب ومركزه في الملعب وأهميته في الفريق، ولكن الأمور التي كانت متعلقة بالنادي لم أكن أستطيع تغييرها".

وأضاف المدرب الهولندي "ميسي أظهر لي شخصية ترغب في الفوز بالأشياء وأن يكون الأفضل والاستمرار في كونه الأفضل، على الرغم من مشاكله مع النادي، وحاليًا برشلونة كانت ومازالت وستكون أفضل في تواجد ميسي عن غيابه".

وأما بالنسبة لأداء النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، قال كومان: "يتدرب بشكل جيد، ولكنه قال بنفسه أن أدائه يحتاج للتحسن، واللاعبين أحيانا يواجهون لحظات عدم يقين ونحن نستطيع مساعدتهم للبحث عن الأفضل، ولكن في النهاية الأمر متوقف على اللاعب نفسه".

وتطرق كومان للحديث عن إصابة أنسو فاتي، قائلا: "ضربة قوية وسنفتقد لخدمات لاعب رائع على الأجنحة وإمكانية مشاركته كرقم 9، وأثبت أنه يقدم أداءً طيبا".

وعن صفقات برشلونة، أجاب كومان: "دائمًا نتحدث مع رامون بلانس عن مستقبل النادي، وعما نستطيع التعاقد معه وأي مركز نحتاج تدعيمه أكثر".

واختتم كومان حديثه عن الصفقات المحتملة للبارسا في سوق الانتقالات المقبل، قائلا: "نعلم أن الحالة الاقتصادية الحالية للنادي لا تسمح لنا طلب الكثير، وقلت مرات عديد ما نحتاجه، وإذا كانت هناك إمكانية لتنفيذه أو محاولة البحث عن صفقات".