تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين في كافة محافظات الاردن

دوت الخليج :- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، تمديد وقت الاقتراع لمدة ساعتين حتى الساعة 9 مساء.

أدلى أكثر من مليون مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد أكثر من 10 ساعات من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 26.44% عند حلول الساعة 06:00 مساء الثلاثاء، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب التي أوضحت أن عدد المقترعين وصل إلى 1.227196 مليون مقترع.

وكانت نسبة تصويت الذكور أعلى من الإناث، بواقع 29.61%، مقابل 23.62%.