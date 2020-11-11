ترامب: الشعب لن يقبل نتائج الانتخابات المزوّرة

جدّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مزاعمه، حول تزوير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي أظهرت فوز منافسه جو بايدن.
وأعاد ترامب نشر تغريدة لـ"سكوت آدامز"، فنان القصص المصورة يقول فيها "يتم غسل دماغك لقبول نتائج الانتخابات على أنها عادلة.. سيتم إخبارك أن الأشخاص السيئين فقط هم من يشككون في هذا الموقف، وأنه سيتم محاسبتك على الشك".
من جهته، علق ترامب على التغريدة: "لن يقبل الشعب هذه الانتخابات المزورة".
ووضع موقع "تويتر" علامة تحذيرية على تغريدة ترامب، التي وصف خلالها الانتخابات بالمزورة.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، فيما رفض ترامب الاعتراف بذلك وقال إن تزويرًا وتلاعبًا وقع خلال فرز الأصوات بعدد من الولايات.
وأعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية فيدرالية جديدة، قريبا، في ولاية ميشيجان، مُصِرَّة على أن "ترامب" سيتم إعلانه في النهاية فائزا بالانتخابات.
وأكد مات مورجان، المستشار العام لحملة ترامب، أنهم سيرفعون دعوى قضائية فيدرالية في ميشيجان، مشيرا إلى المعاملة غير المنصفة لمراقبي الانتخابات الجمهوريين والديمقراطيين، موضحا أنها نتنتهك الحماية المتساوية بموجب القانون.
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