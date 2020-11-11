دوت الخليج :- أعلنت مديرية الامن العام انه سيتم اطلاق صافرات الإنذار منذ الساعة العاشرة ايذانا ببدء الحظر الشامل عند الساعة الحادية عشرة مساءً مهيبة بالجميع التقيد والالتزام بأوامر الحظر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنبيه : إطلاق صافرات الانذار اعتبارا من العاشرة لغاية الحادية عشرة في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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