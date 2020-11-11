الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسداد قيمة الفاتورة برقم الهوية

يبدأ المواطنين في الفترة الأخيرة في البحث حول فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر من هذا العام، وسداد قيمة الفاتورة برقم الحساب أو العداد أو اللوحة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها في خدمات الكهرباء من خلال الشركة السعودية للكهرباء، حيث يتم سداد فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على البوابة الرسمية لها وتهدف إلى تسهيل وتوفير الوقت والجهد على الشخص المستفيد، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر وكيفية سداد قيمة الفاتورة بالخطوات برقم الهوية أو العداد.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية :

ونظراً للوضع الأخير الذي تمر به البلاد وخاصة المملكة العربية السعودية نجد أن الكثير من الخدمات أصبحت إلكترونية، وذلك لسهولة الاستخدام وحفاظاً على صحة الجميع ، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الصفحة الرسمية عبر رابط الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى الرقم المجاني لشركة الكهرباء الذي من خلاله يمكن الاستفسار عن قيمة فواتير الكهرباء، ونعرض لكل متابعينا خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتم كتابة رقم الحساب الذي سجلت به

يتم كتابة بعض الرموز المرئية والتي تؤكد أنك صاحب الحساب ويجب أن تكتب هذه الرموز بشكل صحيح

يتم الضغط على كلمة عرض وسوف تجد الفاتورة أمامك

استعلام فاتورة الكهرباء برقم اللوحة:

تختلف طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بطرق متنوعة وسهلة يلجأ إليها المستهلك المستفيد من الخدمات الإلكترونية، حيث يقوم الشخص المستفيد بإدخال رقم العداد صحيح أو رقم المشترك، ومن الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء السعودية قامت بتوفير بعض إجراءات التعديلات الإلكترونية بغرض تسهيل عملية الاستعلام عن الفاتورة برقم اللوحة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يمكن قراءة الأعداد المكتوبة على العداد الكهربائي الخاص بكم بشكل صحيح

اضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة المشتركين

يتم إدخال الحساب الخاص بك في شركة الكهرباء

كتابة رمز المرئي بشكل صحيح

في النهاية يتم الضغط على الزر الذي يظهر لك الفاتورة الخاصة بك

الفاتورة الثابتة:

تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات في هذه الآونة نظراً للضغط الذي يتعرض له الشخص المستهلك، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تقسيم المبلغ الذي سيتم دفعه، وهذا على مدار 12 شهر حيث يقوم المواطن بدفع مبلغ محدد متفق عليه بشكل ثابت من خلال الشركة، وفي حالة الامتناع عن الدفع لمدة شهرين متتالين تقوم الشركة بفصل الخدمة عن المستهلك.