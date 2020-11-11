بدء 4 أيام من حظر التجول الشامل في الاردن

دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، بلاغا يبدأ بموجبه الحظر الشامل، المقرر تنفيذه بعد إجراء الانتخابات النيابية، في تمام الساعة 11، بدلا من الساعة 10 ليلا.
وبحسب البلاغ، فسوف تستمر باقي إجراءات الحظر الشامل كما أعلن عنها سابقا، بما فيها موعد انتهائه في الساعة 6 من صباح الأحد المقبل.
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