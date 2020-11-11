ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحزب الديمقراطي، ضمن رسميًا الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ولكن بأغلبية ضئيلة للغاية.
وقالت الوكالة إن الديمقراطيين حصلوا الآن على 218 مقعدًا اللازمين، ليفوز بالأغلبية في مجلس النواب المكون من 435 مقعدًا.
ومن المتوقع أن يفوز الديمقراطيون بعدد قليل من المقاعد الأخرى بعد فرز مزيد من الأصوات.
وحقق الحزب الجمهوري عدد من المكاسب على الديمقراطيين في مجلس النواب بنحو 15 مقعدًا أو أقل من ذلك بقليل، وهو ما قلص فارق الأغلبية الديمقراطية لكنهم ضمنوا المقاعد اللازمة.
وفي وقت سابق، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التحالف الجمهوري أكبر وأكثر تنوعًا وحيوية من أي وقت مضى".
كانت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت الأسبوع الماضي للصحفيين "لقد خسرنا بعض المعارك لكننا فزنا بالحرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسوشيتد برس: الحزب الديمقراطي يحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب بعد حصده 218 مقعدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.