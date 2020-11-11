أسوشيتد برس: الحزب الديمقراطي يحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب بعد حصده 218 مقعدًا

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحزب الديمقراطي، ضمن رسميًا الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ولكن بأغلبية ضئيلة للغاية.

وقالت الوكالة إن الديمقراطيين حصلوا الآن على 218 مقعدًا اللازمين، ليفوز بالأغلبية في مجلس النواب المكون من 435 مقعدًا.

ومن المتوقع أن يفوز الديمقراطيون بعدد قليل من المقاعد الأخرى بعد فرز مزيد من الأصوات.

وحقق الحزب الجمهوري عدد من المكاسب على الديمقراطيين في مجلس النواب بنحو 15 مقعدًا أو أقل من ذلك بقليل، وهو ما قلص فارق الأغلبية الديمقراطية لكنهم ضمنوا المقاعد اللازمة.

وفي وقت سابق، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التحالف الجمهوري أكبر وأكثر تنوعًا وحيوية من أي وقت مضى".

كانت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت الأسبوع الماضي للصحفيين "لقد خسرنا بعض المعارك لكننا فزنا بالحرب".