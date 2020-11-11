باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 348 ألفاً و184 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 348 ألفا و184 حالة، وذلك عقب تسجيل 1708 حالات إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7021 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 320 ألفا و65 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.