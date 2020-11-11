11 تريليون عملية في الثانية.. أبل تطلق حاسوبها "الخارق"

أطلقت شركة "أبل" الأميركية رسميا حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية، وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شريحة "إم 1" تعد أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق، حيث توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم آلي تصل إلى 15 مرة.

وذكرت الشركة خلال الحدث أن هذه الشريحة غير المسبوقة، قادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

كما يتميز الحاسوب الجديد "ماك بوك أير" بعمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

وقالت أبل إن "ماك بوك أير" سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارا.

وكان الحدث الذي نظمته أبل يوم الثلاثاء هو الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بهدف الكشف عن منتجاتها وخدماتها الجديدة.