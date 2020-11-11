أسوشيتد برس: الديمقراطيون يضمنون السيطرة على مجلس النواب الأمريكى

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن "يكون للجمهوريين فرصة جيدة للاحتفاظ بالأغلبية"، بحسب الوكالة الأمريكية. وينتظر المجتمع الأمريكى أن تحسم معركة الغالبية فى مجلس الشيوخ فى 5 يناير المقبل، فى انتخابات فرعية مزدوجة فى ولاية جورجيا.

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