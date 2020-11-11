عاجل.. مصرع 8 أشخاص فى حادث بمنجم فحم شمال الصين

قالت المقاطعة، إن 42 عاملا كانوا يعملون فى المنجم، التابع لشركة تشياوتسيليانج المحدودة لصناعة الفحم فى مدينة تونغجتشوان، حينما وقع الحادث، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ انتهت عند الساعة 11:45 مساء أمس بتوقيت بكين، حيث تم انتشال 8 جثث وإنقاذ 34 آخرين.

وأشارت السلطات إلى أنه يتم التحقيق حاليا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث الذى لم يتم توضيح طبيعته.