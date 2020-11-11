بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود إلى اللعبة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.
وكتب بايدن عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود.. سنعود إلى اللعبة".
وأشار فريق بايدن، إلى أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة بعض الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة، لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال بايدن خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
وكان بايدن أعلن فوزه بالانتخابات السبت الماضي، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
من جانبه، لم يعترف الرئيس الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات، متهما الديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات".
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