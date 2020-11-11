بعد قرابة عام من انتشار الفيروس في العالم.. دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ كورونا

أعلنت دولة فانواتو، في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ،تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ أمس الثلاثاء.

وكانت فانواتو، وحتى أمس، واحدة من البلدان النادرة في العالم الخالية من كوفيد-19.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصحية في الأرخبيل إن شابا، يبلغ من العمر 23 عامًا، عاد مؤخرًا من الولايات المتحدة أثبت مخبريًا إصابته بكوفيد-19 أثناء وجوده في الحجر الصحي.

وأضافت في بيان لها، أنها صنفت هذه الإصابة وافدة وليست محلية، موضحة أنها وضعت بروتوكولات صحية لاحتواء انتشار الفيروس.

ولفت البيان إلى أّنه في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الجائحة فإن هذا المسافر الآتي من بلد مصنف شديد الخطورة وبائيا تم عزله عن بقية المسافرين خلال الرحلة التي عادت به إلى الأرخبيل.

وشدد البيان على أن المصاب ومنذ لحظة وصوله إلى البلاد احترم جميع تدابير التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن السلطات تتحرى الأشخاص الذين خالطهم.

وجدير بالذكر أن فانواتو أغلقت حدودها في مارس لمنع وصول الوباء إليها، ولم تسمح إلا في الآونة الأخيرة لمواطنيها العالقين في الخارج بالعودة إلى ديارهم وفق تدابير صحيّة صارمة.