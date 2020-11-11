نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت خلالها وصول بعثة من تل ابيب إلى إثيوبيا برفقة سرب طائرات مسيرة.
وأفادت خارجية تل ابيب أن البعثة تضمن خبراء زراعيين من إسرائيل إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد.
وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن بعثة من الخبراء الزراعيين وصلوا إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد الذي يهدد الأمن الغذائي في أديس أبابا، بواسطة "الدرونات".
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع أفراد من الوزارة نفسها ومكتب رئيس الوزراء، على أن تقوم الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة على مداهمة الجراد الغازي ليلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سرب طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.