إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أنحاء العالم تجاوز 51.4 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء.
وكشفت البيانات، عند الساعة 6 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 51 مليونا و456 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 33.5 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و272 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ، ثم البرازيل و فرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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