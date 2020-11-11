في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 705687 حالة بعد تسجيل 18487 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11767 بعد تسجيل 261 حالة وفاة جديدة على مدار اليوم الماضي.

وسجلت ألمانيا، الخميس الماضي، أعلى معدل في عدد إصابات فيروس كورونا حيث رصدت نحو 20 ألف حالة في 24 ساعة فقط؛ وذلك لأول مرة منذ بدء تفشي الجائحة.

والاسبوع الماضي، بدأت ألمانيا ولمدة شهر إيقاف الحياة العامة مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

وقد أعلنت شركة (بيونتك) الألمانية وشريكتها الأمريكية (فايزر) النجاح في استخدام لقاح أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الشركة الألمانية- في بيان- إن اللقاح يحمي بنسبة أكثر من 90 بالمائة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خلال الاختبارات لم ترد أنباء عن "مخاوف عرضية خطيرة"، لذا سيتم مواصلة الدراسة كما هو مخطط لها لجمع المزيد من "بيانات السلامة والفعالية".

ومن جانبها، أعلنت ألمانيا، أمس الثلاثاء، أنها لا تعرف متى سيكون لقاح كورونا متاحا أو الكمية المتوفرة منه.