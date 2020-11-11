وزير الداخلية الفرنسي يعزز التواجد الشرطي لتطبيق الحجر الصحي لمكافحة كورونا

طالب وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" في خطاب موجه إلى مديريات الشرطة، بتعزيز التواجد الشرطي بشكل مرئي من خلال وجود نقاط مراقبة ثابتة للشرطة في الشوارع ودوريات ديناميكية في الطرق العامة من أجل فرض إجراءات احترام الحجر الصحي المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ أنه في ظل عدم إجراء تعديل كبير على إجراءات الحظر في ختام اجتماع مجلس الدفاع المقرر عقده غدا /الخميس/ حول والوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، تستعد السلطة التنفيذية لتشديد الرقابة على التطبيق السليم للإجراءات المتخذة.

وقال "دارمانان" في خطابه إنه يجب أن يدرك كل مواطن فرنسي الآن الحاجة إلى الاحترام الصارم لقواعد الحجر الصحي التي تقررها الحكومة.. مطالبا مديريات الشرطة بالتشديد على احترام الإجراءات المفروضة على التجمعات الخاصة والتجمعات العامة وإغلاق المؤسسات التي تستقبل الجمهور بالإضافة أيضا إلى الالتزام الصارم بالقواعد في التنقلات الفردية التي لا تقع في نطاق الاستثناءات المصرح بها.

واختتم وزير الداخلية الفرنسية خطابه قائلا إنه يجب بذل المزيد من المجهود في المناطق العمرانية وذات الكثافة السكانية العالية من خلال التواجد على الطرق السريعة العامة وتعزيز التفتيش من قبل قوى الأمن الداخلي.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد قرر في 28 أكتوبر 2020، إعادة فرض حجر عام في فرنسا بداية من الجمعة 30 أكتوبر الماضي ويستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل بهدف احتواء الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا .