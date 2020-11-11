نكاية في أمريكا.. تركيا تريد إنتاج لقاح كورونا الروسي

عبرت تركيا عن رغبتها في إنتاج لقاح كورونا لتطعيم شعبها به خلال الفترة المقبلة، لكن حديثها لم يكن يدور حول العقار الجديد لشركة فايرز وبيونتيك الامريكية والالمانية بل حول اللقاح الروسي.
وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، فقد ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن تركيا أعربت عن اهتمامها بتنظيم إنتاج للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في مصانع الأدوية التركية.
وبمبادرة من الجانب التركي جرت أمس الثلاثاء محادثات بين وزيري الصحة الروسي ميخائيل موراشكو والتركي فخر الدين كوجي.
وقال بيان صدر عن وزارة الصحة الروسية: "أبدى وزير الصحة التركي اهتمامه بتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في منشآت مصنعي الأدوية في تركيا بعد إجراء دراسات السموم المنصوص عليها في التشريعات المحلية".
وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.
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