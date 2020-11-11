بعد وفاة رئيس الوزراء.. ملك البحرين يعلن الحداد الرسمي أسبوعا.. وهذا موعد جنازته

أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.
وكان الديوان الملكي البحريني، أعلن صباح اليوم، الأربعاء، عن وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إنه بأمر من جلالة الملك، نعى الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر": "وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء".
وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.
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