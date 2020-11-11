تفاصيل جديدة عن وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

أعلن الديوان الملكي البحريني، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إنه بأمر من جلالة الملك، نعى الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعث أمس الأربعاء برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء أمس الثلاثاء، أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبو مازن وللشعب الفلسطيني، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وأشاد في البرقية بإسهامات الدكتور صائب عريقات، في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.