مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن شخصين لقيا حتفهما بينهما أحد أفراد الشرطة وأصيب اثنان آخران إثر تحطم مروحية من طراز "مي-17" تابعة للجيش بسبب مشكلة فنية في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم، الأربعاء - إن الحادث وقع أثناء إقلاع المروحية في احدى المقاطعات بالإقليم، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث.