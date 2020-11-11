مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن شخصين لقيا حتفهما بينهما أحد أفراد الشرطة وأصيب اثنان آخران إثر تحطم مروحية من طراز "مي-17" تابعة للجيش بسبب مشكلة فنية في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم، الأربعاء - إن الحادث وقع أثناء إقلاع المروحية في احدى المقاطعات بالإقليم، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث.
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