صحيفة الاتحاد تثمن دور الإمارات فى السيطرة على وباء كورونا

أشادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بالدور الكبير الذى قامت به الإمارات فى السيطرة على جائحة "كورونا" وتصدرت قائمة الدول الأكثر أمانا من الجائحة، بحسب التصنيفات العالمية بل وذهبت بعيدا، لتدخل مرحلة «إدارة وحوكمة مرحلة التعافي»، في وقت سجلت فيه الوفيات جراء الفيروس أقل معدلاتها العالمية.



وقالت الصحيفة، فى افتتاحتها الصادرة اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "اختبار كورونا"، إن الإمارات لم تقف عند هذا الحد، بل حولت التحديات إلى فرص، ووظفت بنيتها الإلكترونية للتغلب على مقتضيات التباعد التي فرضها الفيروس، عبر العمل والتعليم عن بُعد وغيره، فيما لم تنس أبدا دورها ونهجها الإنساني، فمدّت يد العون إلى سائر دول العالم، وسيّرت، حتى الآن، طائرات الإغاثة إلى أكثر من 120 دولة حول العالم محملة بنحو 1613 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وتابعت الصحيفة: "اليوم، كلنا ثقة بأننا، وفي ظل قيادة لا تعرف المستحيل، سننجح في التخطيط للمرحلة المقبلة، تأسيسا على كل تلك النجاحات".