داخل سجون إسرائيل.. حالة وفاة و3 إصابات جديدة بـ كورونا في صفوف الأسرى

أعلن نادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم، الأربعاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير، بأنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى داخل سجن جلبوع.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني نبأ وفاة الأسير كمال أبو وعر من جنين، ليضاف إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

وقال نادي الأسير، إن كمال أبو وعر من مواليد عام 1974م، أصيب بسرطان في الحنجرة في نهاية العام الماضي، "وتفاقم وضعه الصحي جراء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن إصابته بفيروس كورونا في يوليو الماضي".

وبعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع في حينه إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، وأجريت له عملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له ونقلته إدارة السجون بعد فترة وجيزة إلى سجن "عيادة الرملة"، توفي أمس، الثلاثاء، في مستشفى "أساف هروفيه"، وذلك بعد فترة وجيزة من إصابته بورم جديد في الحنجرة.