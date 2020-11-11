أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 304 حالات خطيرة.
وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2683 حالة، بينما هناك 126 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.