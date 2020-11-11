في 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 304 حالات خطيرة.

وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2683 حالة، بينما هناك 126 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.