عبرة للعالم.. المسلمون مستمرون في المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية

لا يزال المسلمون في جميع أنحاء العالم يطالبون بمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون عن الكاريكاتير المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم) ودعمه له.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للأسبوع الثاني هاشتاج #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية 14 ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



وجاءت التعليقات كما يلي: