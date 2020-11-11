نعى تركي آل الشيخ، رئيس هئية الترفية بالسعودية، رئيس وزراء البحرين الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء.

وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "عظم الله أجر صاحب الجلالة الملك حمد وآل خليفة الكرام في المغفور له الشيخ خليفة بن سلمان رحمه الله". ونعى الديوان الملكي البحريني صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية صباح اليوم في أمريكا بمستشفى مايو كلينك الأمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ ناعيا رئيس وزراء البحرين: عظم الله أجر صاحب الجلالة الملك حمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.