قيادي فلسطيني لـ سي إن إن: وفاة عريقات يوم حزين على كل الفلسطينيين

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن يوم وفاة صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم حزين على كل الفلسطينيين.

وأضاف البرغوثي - في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الأربعاء - أن "عريقات كان لا يؤمن بالعنف، وكان يؤمن بأن التفاوض هو السبيل للوصول لحل الدولتين، إلا أن أحلامه تحطمت للأسف على صخرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجناح اليميني في إسرائيل، إلى جانب تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التي تبنت ما يسمي بـ "صفقة القرن"، ومحاولتهم استبدال السلام الحقيقي بسلام مزيف لتحقيق ما يطلقون عليه "التطبيع".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت وفاة عريقات تمثل وفاة لحل الدولتين، رد البرغوثي بالنفي قائلا: "إن المخاطر الجلية الموجودة على الأرض هي من ستضع نهاية لحل الدولتين وليست وفاة عريقات".

وتابع أن نتنياهو وحكومته حطموا أي إمكانية للتفاوض بمواصلتهم البناء غير الشرعي للمستوطنات على الأراضي المحتلة، ورفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية حقيقية.

ومضى يقول: "لقد مر 30 عاما في التفاوض، والمستقبل الآن يعتمد على قرار دولي حاسم، خاصة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، لإرغام إسرائيل على التوقف عن بناء المستوطنات، ووقف حلم الضم، والسماح للفلسطينيين أخيرا بالتمتع بالحرية، والسماح بأن يسود السلام".

وحول إمكانية تعيين خليفة لعريقات في ملف التفاوض، قال البرغوثي إنه يوجد العديد من الفلسطينيين المؤهلين والذين يتمتعون بالمهارات والقدرة على التفاوض وإبرام صفقات جيدة، لكن ذلك حينما يكون خيار التفاوض متاحا.

وتابع قائلا: "هذا ليس صراعا للوصول لحل الدولتين فقط، وإنما صراع من أجل الحرية وحقوق الإنسان".

وحول الذكرى التي خلفها عريقات، قال البرغوثي: "سأتذكر عريقات دوما بأنه شخص كان يتقبل الرأي الآخر، وشخص متسامح ولطيف، قادر على التعامل مع أنماط مختلفة من البشر، وشخص لديه إصرار على تحقيق ما يؤمن به".

جدير بالذكر أن صائب عريقات توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 65 عاما، وشغل منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996، كما أنه أول وزير للحكم المحلى فى أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات.