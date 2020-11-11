الديوان الملكي البحريني ينعي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان

نعى الديوان الملكي البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم، الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) نقلا عن الديوان الملكي، أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الراحل إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.
وقد أمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد، الخميس.
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