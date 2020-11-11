عاجل.. اصطدام قارب صيد تركى بسفينة يونانية وفقدان 5 أشخاص

وقال خفر السواحل التركى، إنه بدأ عملية بحث وإنقاذ شملت ثلاثة زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين قبالة سواحل كاراتاس فى محافظة أضنة، للعثور على خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الذى غرق.

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