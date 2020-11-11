إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لمواجهات بالضفة وتصعيد بغزة وعمليات بحدود لبنان

ذكر موقع "والاه" العبري، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتأهب اليوم لاندلاع مواجهات بالضفة الغربية، واطلاق صواريخ من قطاع غزة، ووقوع عمليات على حدود لبنان.
وقال الموقع العبري، صباح اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاندلاع مواجهات بالضفة، وتصعيد بقطاع غزة، في الذكرى السنوية لاغتيال أبو العطا.
وأضاف الموقع العبري، أن الجيش يستعد لاحتمالية اطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أبو العطا.
ووفقا للموقع، تشير تقديرات الجيش، الى أن عناصر الجهاد الإسلامي، مقتنعون أن الرد على اغتيال أبو العطا لم يكن كافيا، ويخططون لعملية انتقامية.
ولفت موقع "والاه"، الى أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب على الحدود مع القطاع، تحسبا لوقوع عمليات أمنية في المنطقة الحدودية.
وفي السياق، كشف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي، يتخوف من قيام حزب الله، بتنفيذ عملية انتقامية، ردا على مقتل أحد عناصره على يد إسرائيل بسوريا.
وأشار "والاه"، الى أن الطوافة المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي بالأمس، أرسلها حزب الله للبحث عن أهداف إسرائيلية، من أجل تنفيذ عمليات انتقامية.
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