ترامب يطيح بمسئوليه المشاغبين ويحيط نفسه بالمخلصين في وزارة الحرب

"الحنق من نتيجة الانتخابات" إحدى النظريات التي تداولتها الصحف الأمريكية والدولية والمعلقين على منصات التواصل الاجتماعي، تبريرًا لموجة الإقالات التي بدأها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد كبار مسئولي الحكومة، قبل شهرين ونصف تقريبًا على مغادرته البيت الأبيض ربما للأبد بلا عودة.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، الحنق من الخسارة الانتخابية بعد رغبة ملحة في الفوز والعناد من أجل البقاء في المنصب، كلها أمور أذهلت ترامب، وأتت برد فعل عكسي له، رفض فيه تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن كما هي العادة في أمريكا، وأثار الاتهامات بتزوير وسرقة الإنتخابات فضلًا عن حشد المحامين لرفع دعاوى بطلان الانتخابات في ولايات عدة أمام المحاكم، وأخيرًا باتت هناك رغبة متنامية لدى ترامب في التخلص من كل مسئول لم يتعاون معه بالشكل الذي يريحه تمامًا.

خلال الساعات الماضية، أقال ترامب وزير الدفاع وسيد البنتاجون مارك إسبر، في خطوة مفاجئة فسرها الكثيرون بأن ترامب قد يقوم بعمل عسكري خارجي ولايرغب في أن يكون على رأس وزارة الدفاع شخص يعارضه، بينما رأى آخرون ان الأمر قد يكون كذلك إضافة إلى ان إسبر كان من غير المفضلين لدى ترامب منذ أشهر، فكثيرًا ما عارض آراء الرئيس، وتلبية لرغبته في إبعاد من يراهم خصومه، أقال ترامب إسبر، مدفوعًا بما بينهما من سابق شد وجذب، ومحيطًا نفسه بمن يدعمه في الحكم، وهو الذي لايريد الاعتراف بنتائج الانتخابات حتى الآن.

وأشارت تقارير صحفية أمريكية، إلى رغبة ترامب في إقالة مسئولين آخرين في الحكومة يشغلون مناصب حساسة، حيث كشف ترامب لمعاونيه إنه يريد إقالة رئيس المخابرات ومدير جهاز المباحث الفيدرالية.

وبينما أقال ترامب مناوئيه ومعارضيه استعان بمناصريه، والذين قالت عن بعضهم الصحافة الأمريكية إنهم من المعادين للتعددية وغير القابلين للمسلمين.